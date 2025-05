Apple begint met aanbieden van door software voorgelezen luisterboeken

Apple is begonnen met het aanbieden van luisterboeken die het bedrijf laat voorlezen door softwarematig gegenereerde spraak. De software waarschuwt van tevoren dat de stemmen die de boeken hebben ingesproken, digitaal zijn.

Apple Books AI narration

De melding dat het gaat om een niet-menselijke verteller, is te horen als een fragment van enkele seconden voordat gebruikers beginnen aan het luisterboek. Ook staat in de interface van Apple Books: 'verteld door Apple Books', met een i-icoon ernaast. Drukken op dat i-icoon geeft de melding dat een digitale stem 'gebaseerd op een menselijke verteller' het boek voorleest. Apple heeft informatie over de digitale stemmen online gezet.

Omdat Apple de software om de boeken voor te lezen maakt en niet uitgevers, krijgt Apple een deel van de opbrengst, meldt The Guardian. Met de techniek is het makkelijker om luisterboeken te produceren. Het omzetten van geschreven boeken in audioboeken is een proces dat weken kan duren en duizenden dollars per uitgave kan kosten. Met software kan dat sneller en goedkoper.

De keerzijde is dat Apple bij boeken in de eigen Books-app nu dus een deel van de winst kan opeisen. Bovendien is het nog onbekend hoe luisteraars reageren op de door software voorgelezen boeken. Concurrent Amazon heeft de techniek nog niet in zijn luisterboekendienst Audible zitten. Het gaat vooralsnog om een klein gedeelte in de Books-app, vindbaar door in die app te zoeken op 'AI narration'.