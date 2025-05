Amazon-audioboekplatform test gratis abonnement met reclame

Amazon-audioboekwinkel Audible test een lidmaatschap dat 'ondersteund wordt door advertenties'. In deze test is er toegang tot een 'beperkte selectie' audioboeken. Amazon meldt dat het momenteel gaat om maximaal acht reclames per 24 uur.

Hoe lang die acht reclames bij elkaar duren, vermeldt Amazon niet. De test is beschikbaar voor een beperkte groep Audible-gebruikers en Amazon stelt niet dat dit plan volledig in kannen en kruiken is. De content in kwestie behelst audioboeken, 'bekende podcasts' en Audible Originals. De uitgevers van de content kregen zelf de keus of ze mee wilden werken aan deze Amazon-test.

Bij Audible kunnen gebruikers content los kopen, maar er is ook een abonnementsvorm die 7,95 dollar per maand kost. Daarbij krijgen gebruikers onbeperkt toegang tot 'een selectie van duizenden audioboeken en podcasts'.

Amazon zou niet de eerste zijn die een gratis of goedkopere versie van een abonnementsdienst aanbiedt, waar tegenover staat dat gebruikers dan wel naar reclame moeten kijken of luisteren. Spotify doet dat al lang en Netflix doet het sinds kort ook in meerdere landen.

Amazons Audible-dienst is er niet in Nederland of België, maar wel in het VK, Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje. Omdat de webwinkel Amazon naar Nederland en België is uitgebreid, is het niet uit te sluiten dat vroeg of laat Audible ook hier de markt betreedt.