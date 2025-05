Canonical brengt bètaversie van Ubuntu 23.04 Lunar Lobster uit

Canonical heeft een bèta van Ubuntu 23.04 Lunar Lobster uitgebracht. In tegenstelling tot de bestaande daily builds van dit OS wordt deze ook toegespitst op gebruikers die geen developer zijn, maar het blijft een bèta. Deze build is straks ook te updaten naar de releaseversie.

Ubuntu 23.04 wordt de eerste grote nieuwe release sinds Ubuntu 22.10; ieder half jaar komt er zo'n release. Upgraden van 22.10-stable naar de 23.04-bèta is ook mogelijk. Deze bevat een nieuwe installer, die geschreven is gebaseerd op Flutter en een nieuw visueel ontwerp heeft. Functioneel is hij niet anders ten opzichte van zijn voorganger. De kernel krijgt een update naar versie 6.2.

Verder is er een notificatieteller beschikbaar voor boven op applicatie-iconen in de dock. Ook wordt Gnome 44 geleverd bij dit OS; die biedt snellere toegang tot bluetoothinstellingen, maar breidt ook de overige quick settings uit met extra informatie over bestaande instellingen. Verder zijn de instellingen voor touchpads uitgebreid, kunnen wifinetwerken via QR-code gedeeld worden en zijn nieuwe toegankelijkheidsopties toegevoegd.

Wie deze bèta installeert of ernaar updatet vanaf een stabiele 22.10-installatie, zal ten tijde van de daadwerkelijk release automatisch een update krijgen naar de stableversie van het OS. Canonical brengt het OS ook uit in drie nieuwe flavors: Ubuntu Unity. Ubuntu Cinnamon en Edubuntu. Voor nu lijkt de bèta alleen nog te downloaden in zijn standaardvorm.