Canonical levert Ubuntu 23.10 niet met GIMP 3.0, maar met versie 2.10

Ubuntu 23.10, dat in oktober verschijnt, maakt geen gebruik van GIMP 3.0. Het besturingssysteem krijgt nog het oude GIMP 2.10, omdat er voor die upgrade naar versie 3.0 volgens de ontwikkelaars meer werk nodig is.

Canonical-ontwikkelaar Jeremy Bícha schrijft in een mail aan ontwikkelaars dat Ubuntu 23.10 blijft vasthouden aan de oudere versie van het GNU Image Manipulation Program, dat al sinds jaar en dag standaard met Ubuntu wordt meegeleverd. In 23.10 wordt GIMP 2.10.34 meegeleverd en niet GIMP 3.0. Die versie is nog niet definitief af, maar nadert wel de eindstreep.

Bícha noemt als verklaring dat de overgang naar GIMP 3.0 veel werk kost. "Toen ik deze discussie begon, had ik niet door dat GIMP 3.0 een enorme overgang betekent. Er is geen voorbereidend werk voor die overgang gedaan en daarom blijven we bij GIMP 2.10.34."