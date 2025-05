Ubuntu 23.04 met nieuwe installer en Azure Active Directory-authenticatie is uit

Ubuntu 23.04 is uit. De nieuwe versie van het besturingssysteem, Lunar Lobster, werkt met Linux-kernel 6.2 en heeft onder andere een nieuwe installer gebaseerd op Flutter. Ook is het mogelijk via Azure Active Directory in te loggen.

Een van de grootste veranderingen is de nieuwe installer. Die maakt nog steeds gebruik van Subiquity, maar de UI is herschreven in Flutter. Dat maakt de installer geschikter voor de uitrol van het OS naar grote netwerkomgevingen, zegt Canonical. Ook is het voor het eerst mogelijk om als gebruiker te authenticeren via Azures Active Directory, en Steam is voortaan als snap-package beschikbaar in het stable-channel.

De bèta van Ubuntu 23.04 was al sinds vorige maand beschikbaar. Ubuntu is niet alleen met de Unity-desktopomgeving te gebruiken, maar ook met Cinnamon. Standaard wordt het OS met Gnome 44 geleverd.

De meegeleverde packages voor Python, Java, Go, C, C++, Rust en .Net zijn bijgewerkt naar hun recentste versies. Daarnaast is QEMU zo aangepast zodat programmeurs armhf, arm64-, Risc-V- en s390x-omgevingen kunnen emuleren.