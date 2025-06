Linux-kernel 6.5 met eerste ondersteuning USB4 Version 2.0 is uit

Versie 6.5 van de Linux-kernel is uitgebracht. Deze kernelrelease krijgt onder meer standaard verbeterde ondersteuning voor AMD Ryzen-cpu's en initiële ondersteuning voor USB4 V2. De kernel wordt bij release onder meer gebruikt in Ubuntu 23.10.

Linux-kernel 6.5 is inmiddels beschikbaar, schrijft Linus Torvalds in de Linux-mailinglist. In de nieuwe kernelrelease wordt de AMD P-state EPP-driver standaard gebruikt. Die feature was eerder al beschikbaar, maar de ACPI CPUFreq-driver was de standaardoptie. Met de vernieuwde driver krijgt Linux betere ondersteuning voor P-states bij AMD Zen 2-cpu's en nieuwer. De kernel kan zo het stroomverbruik en de prestaties van de cores efficiënter beheren. Intel-cpu's met een hybride architectuur, zoals de Alder Lake- en Raptor Lake-series, krijgen daarnaast betere load balancing tussen P-cores en E-kernen.

De USB4 Version 2.0-standaard, die snelheden tot 80Gbit/s ondersteunt, krijgt daarnaast eerste ondersteuning, hoewel deze standaard nog niet volledig ondersteund wordt. Er is ook meer ondersteuning voor Wi-Fi 7 uitgebracht. Verder kan de kernel nu cpu's parallel aan elkaar opstarten. Dat moet de boottijden van servers met meerdere sockets verkorten. Linux 6.5 wordt in de komende tijd uitgerold naar Linux-distro's. Deze versie van de kernel wordt bijvoorbeeld gebruikt in Ubuntu 23.10, wanneer die distro in oktober uitkomt.