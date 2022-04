LineageOS 19 op basis van Android 12 komt uit

De ontwikkelaars achter custom-rom LineageOS hebben versie 19 van de firmware uitgebracht. De software is gebaseerd op Android 12 en heeft ook het nieuwe Material You-ontwerp. Ondersteuning voor veel oudere toestellen verdwijnt.

Het nieuwe besturingssysteem maakt geen gebruik meer van subseries; volgens het nieuwe releasemodel heet het OS LineageOS 19 'en niet 19.0 of 19.1', zeggen de makers. Dat doen de ontwikkelaars omdat de subversies 'voor gebruikers weinig toevoegden'. Met het nieuwe model volgt Lineage ook het model van het Android Open Source Project, dat aan de basis van LineageOS staat.

De nieuwe versie van het besturingssysteem heeft voornamelijk veel kleine updates. Zo zijn programma's zoals de Gallery, WebView en de eigen Jelly-browser bijgewerkt naar nieuwe versies. De dark mode is voortaan standaard in het OS en de volumeregelaar is verbeterd, zodat het een aparte pop-out wordt.