LineageOS 20 op basis van Android 13 met nieuwe Aperture-camera-app is uit

De ontwikkelaars van LineageOS hebben versie 20 van het mobiele besturingssysteem uitgebracht. Dat is gebaseerd op Android 13. Daarin zit onder andere de nieuwe camera-app Aperture, die is gebaseerd op Googles CameraX-library.

LineageOS 20 is de eerste vernieuwde versie van het besturingssysteem sinds Lineage stopte met subserienummers. Dat gebeurde al sinds LineageOS 19. De ontwikkelaars zeiden toen al dat de komende versie niet 19.x zou worden, maar dat er alleen nog volledige versienummers zouden worden gebruikt. LineageOS 20 is de eerste daarmee.

Versie 20 van het OS is gebaseerd op Android 13, dat pas in oktober van 2022 uitkwam. Dat LineageOS zich zo snel naar het nieuwe OS kon aanpassen, heeft volgens de makers te maken met het feit dat grote veranderingen in de UI al in Android 12 werden doorgevoerd. Ook speelt mee dat Google het met Android 13 versimpelde om het besturingssysteem aan te passen naar nieuwe apparaten.

De grootste toevoeging aan het besturingssysteem is de nieuwe camera-app. Die heet Aperture. De app is gebaseerd op Googles CameraX-library. Volgens de makers komt de camera-app daarmee veel dichter in de buurt van een 'stock-camera-appervaring'. De oude versies van LineageOS maakten gebruik van Snap, een fork van Qualcomms camera-app. In LineageOS 19 zat een nieuwe camera-app, Camera2, maar die werkte volgens de makers niet goed. In Aperture zit ondersteuning voor frameratebeheer voor video, instellingen voor de optische en elektronische beeldstabilisatie en een knop om de apparaatoriëntatie bij te werken.

Ook is de volumeregeling in het OS volledig herzien en is met name de Opname-app bijgewerkt met een nieuwe UI en ondersteuning voor betere audio. Er zitten verder ook veel kleine updates in het besturingssysteem, waaronder een nieuwe versie van WebView, ondersteuning voor GKI en Linux 5.10-builds en updates voor de browser Jelly.

Het besturingssysteem wordt voorlopig op twintig telefoons ondersteund, zeggen de makers. Dat zijn onder andere de Fairphone, oudere Pixel-toestellen vanaf de Pixel 4, en verschillende Motorola- en OnePlus-toestellen.