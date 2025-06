LineageOS 21 op basis van Android 14 met nieuwe galerijapp is uit

De ontwikkelaars achter LineageOS hebben versie 21 van de custom Android-rom uitgebracht. Die is gebaseerd op Android 14 en introduceert met name cosmetische verbeteringen voor verschillende apps. De makers hebben ook een nieuwe fotogalerijapp uitgebracht.

De makers van de rom schrijven in de releasenotes dat de rom te downloaden is voor alle gebruikers die LineageOS 20 ook hadden. De rom is gebaseerd op Android 14, dat vorig jaar in oktober uitkwam. Daarmee is de nieuwe versie sneller uit dan normaal; de meeste Lineage-roms kwamen pas een half jaar na de respectievelijke Android-release uit. Volgens de makers was het nu mogelijk om een snellere release te doen omdat er bij de aanpassing van vorige Lineage-versies al veel veranderingen waren doorgevoerd. Voor Android 14 waren de aanpassingen dan ook maar klein en moesten er slechts updates voor bepaalde toestellen worden doorgevoerd.

De makers van de rom hebben voor LineageOS 21 voornamelijk aandacht besteed aan de UX van de eigen apps. In versie 21 zit bijvoorbeeld weer de Aperture-camera-app die in versie 20 al werd geïntroduceerd, maar de makers hebben het uiterlijk daarvan opgepoetst zodat die een Material You-ontwerp heeft. Hetzelfde geldt voor de Calculator-, Contacts-, Dialer- en Eleven-apps, die allemaal nu in lijn met Material You zijn gebracht. Ook heeft de Jelly-browser een visuele aanpassing van de interface gekregen en is het voortaan mogelijk om per website locatiepermissies in te stellen.

LineageOS 21 krijgt verder een nieuwe galerijapp. Die heet Glimpse. De app moet de standaard Android Open Source Project-app Gallery2 vervangen. De app is volgens de makers eenvoudig en modern en heeft, net als de andere apps, een Material You-ontwerp.