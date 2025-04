Android-rom PixelExperience stopt na bijna zes jaar

PixelExperience, een custom Android-rom, gaat er na bijna zes jaar mee stoppen. De rom verscheen in 2017 en had als doel om de interface en beste onderdelen van een Pixel naar andere Android-telefoons te brengen.

PixelExperience werd in de afgelopen jaren een van de populairdere Android-roms. Toch kondigt eigenaar José Henrique nu aan met het project te stoppen. "Vanaf het begin van PixelExperience is het altijd ons doel geweest om gebruikers een naadloze, aanpasbare en veelzijdige Android-ervaring te bieden, die afgestemd is op een breed scala aan apparaten", aldus Henrique.

Waarom hij nu dan toch met stopt met het project, deelt hij niet. In februari werd echter al bekendgemaakt dat hij een stap terug had genomen, zodat hij zich meer kon richten op 'zijn werk en leven'. Destijds verschenen bètaversies van PixelExperience-builds gebaseerd op Android 14.

Henrique zegt nu dat er geen nieuwe builds meer komen van PixelExperience, maar dat de website wel online blijft staan, wat betekent dat oudere roms beschikbaar blijven voor geïnteresseerden. "Nu we afscheid nemen van de actieve ontwikkeling, wil ik mijn diepste waardering uitspreken voor elk lid van onze gemeenschap, testers, bijdragers en alle supporters. Jouw passie en toewijding zijn de drijvende kracht geweest achter elke mijlpaal die we hebben bereikt."