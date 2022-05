Hoe goed kun je nog door met een oudere telefoon? Om te bekijken hoe diverse grote fabrikanten in de smartphonemarkt ondersteuning hebben geregeld, bekijken we van vier fabrikanten een ouder model. Aan de hand daarvan hopen we een beeld te krijgen van de ondersteuning voor oudere telefoons. In dit verhaal bekijken we van vier telefoons - de Samsung Galaxy S9, iPhone 7, OnePlus 6 en Xiaomi Pocophone F1 - hoe hun ondersteuning tot nu toe is geweest, hoe duur onderdelen zijn als er iets stukgaat en hoe goed je er nog mee kunt doen.

Waarom? Omdat we op Tweakers vaak aandacht besteden aan de nieuwste telefoons. Op de frontpage vind je reviews en Buy Guides, in de Pricewatch zie je hoe duur ze zijn en wat andere gebruikers ervan vinden, en op het forum kun je ervaringen uitwisselen. Nu steeds meer mensen steeds langer met een telefoon willen doen, wordt het ook belangrijker hoe het zit met de ondersteuning van oudere telefoons. Wat mag je nog van een fabrikant verwachten als de garantie allang is afgelopen en de supportperiode van updates tegen het einde loopt?