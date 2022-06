Samsung Galaxy S9 uit 2018 krijgt nieuwste Android-beveiligingsupdate

De Samsung Galaxy S9 en S9+, die in maart 2018 op de markt kwamen, ontvangen de Android-beveiligingsupdate voor de maand maart 2022. De smartphones hebben vier jaar beveiligingsupdates gekregen, terwijl bij release 3 jaar beloofd werd.

Volgens SamMobile wordt de update nu trapsgewijs verspreid en kunnen Duitse gebruikers hem al op hun toestel verwachten. Deze bevat volgens het bulletin van Samsung meer dan 50 verschillende fixes op het gebied van privacy en veiligheid. Nieuwe features of een Android-upgrade bevat deze update niet; het gaat alleen om de veiligheid van het toestel. Hij draait op Android 10.

Samsung is zijn aanvankelijke belofte wat betreft de duur van de ondersteuning voor het toestel voorbijgegaan. Bij de release werd 3 jaar aan veiligheidsupdates beloofd. Hoe lang dat nog zo blijft, is niet duidelijk; op een Samsung-pagina over telefoonupdates staat de S9 in ieder geval nog altijd onder het kopje 'ieder kwartaal een update', dus met een eventuele volgende update zou het vijfde jaar aan ondersteuning aangebroken zijn.

Google is een grote concurrent op het gebied van ondersteuning. Die belooft voor de Pixel 6 vijf jaar lang security-updates. Voor eerdere Pixel-modellen is dat overigens drie jaar. Samsung belooft ook vijf jaar voor bepaalde nieuwere modellen.