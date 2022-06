Dead Space-remake krijgt volledig nieuw audiosysteem, release in 2023

Motive Studios en Electronic Arts lieten tijdens een livestream de eerste pre-alphagameplay van de aankomende Dead Space-remake zien. Het spel komt 'aan het begin van 2023' uit op de PlayStation 5, Xbox Series X en S en pc.

De remake krijgt onder meer een volledig nieuw audiosysteem, zo blijkt uit een gedetailleerde livestream van de ontwikkelaar. Motive Studios voegt onder meer het ALIVE-systeem toe, dat staat voor Adrenaline, Limbic System Response, Intelligent Dialogue, Vitals en Exertions. Ieder van deze termen beschrijft een apart onderdeel van de dynamische weergave van de staat van hoofdpersoon Isaac. Zo belooft het bedrijf veel genuanceerdere geluiden bij het bewegen, buiten adem zijn en in staat van spanning verkeren middels het systeem.

Naast een substantiële update aan het geluidssysteem beloofde Motive Studios eerder de rest van de game ook 'van de grond af aan opnieuw' op te bouwen. Daaronder vallen onder meet het verhaal, de personages en gameplaymechanieken.

In een aparte algemenere livestream is daarnaast ook een verbeterde grafische kwaliteit te zien. Enkele medewerkers van Motive leggen uit hoe de Frostbite Engine daar aan ten grondslag ligt. Ook wordt er meer informatie onthuld over de Peeling-technologie waardoor vijanden realistischer uit elkaar gereten kunnen worden door Isaac's wapens. Tot slot zou er ook een verbeterd physics-systeem komen voor segmenten in het verhaal waarin er geen zwaartekracht aanwezig is.

De originele scifi-horrorgame Dead Space kwam in 2008 uit voor de Xbox 360, PlayStation 3 en pc. Daaropvolgend bracht EA in samenwerking met Visceral Games, ten tijde van de eerste Dead Space nog bekend als EA Redwood Shores, drie hoofddelen in de franchise uit. In 2017 werd de studio gesloten. De remake wordt gemaakt door Motive Studios, een Canadese studio van EA die eerder Star Wars: Squadrons en de singleplayer van Star Wars Battlefront II maakte.