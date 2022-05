EA: remake Dead Space komt uit op 27 januari 2023

Motive Studios en EA Games hebben tijdens een livestream aangekondigd dat de remake van Dead Space op 27 januari 2023 uitkomt. De sci-fi survival-horrorgame wordt volledig heropgebouwd op de Frostbite-engine en verschijnt op Playstation 5, Xbox Series-consoles en pc.

Tijdens de ‘Crafting the Tension’-livesteam onthulde het team bij Motive Studios ook hoe ze het artdesign, de personages en de visuele effecten van de originele game uit 2008 hebben geanalyseerd en heropgebrouwd voor de remake en dat zonder de basisingrediënten van de game uit het oog te verliezen. Dat zijn volgens de studio horror, immersie en een afgeleefde wereld.

Eerder dit jaar raakte al bekend dat Dead Space een volledig nieuw audiosysteem zou krijgen. Dat werd aangekondigd tijdens een vorige livestream van de ontwikkelaar waarin ook het ALIVE-systeem werd uitgelegd. Dat systeem staat voor Adrenaline, Limbic System Response, Intelligent Dialogue, Vitals en Exertions. Ieder van deze termen beschrijft een apart onderdeel van de dynamische weergave van de staat van hoofdpersoon Isaac. Zo belooft het bedrijf veel genuanceerdere geluiden bij het bewegen, buiten adem zijn en in staat van spanning verkeren middels het systeem.

Dead Space verscheen in 2008. De game gaat over Isaac Clarke, die een ruimteschip moet repareren en op zoek is naar zijn partner Nicole, maar daarbij wordt tegengewerkt door monsterachtige aliens; de zogenaamde necromorphs. De originele game kwam uit voor de Xbox 360, PlayStation 3 en pc. Daaropvolgend bracht EA in samenwerking met Visceral Games, ten tijde van de eerste Dead Space nog bekend als EA Redwood Shores, drie hoofddelen in de franchise uit. In 2017 werd de studio gesloten. De remake wordt gemaakt door Motive Studios, een Canadese studio van EA die eerder Star Wars: Squadrons en de singleplayer van Star Wars Battlefront II maakte.