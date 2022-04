Team van Dead Space-ontwikkelaars werkt aan horrorgame The Callisto Protocol

Survivalhorrorgame The Callisto Protocol, die in 2022 uitkomt voor consoles en pc, wordt gemaakt door een team van zo'n 25 ontwikkelaars die vroeger betrokken waren bij de Dead Space-games. Dat zegt Glen Schofield, de bedenker van Dead Space, die het project leidt.

The Callisto Protocol wordt gemaakt door Striking Distance, het is de eerste game van de nieuwe studio waar Glen Schofield aan de leiding staat. De studio is onderdeel van PUBG Corp. en het spel krijgt ook een link met het PlayerUnknown's Battlegrounds-universum, maar hoe dat zich precies uit, is nog niet bekend. Vorig jaar werd de oprichting van de studio bekendgemaakt en werd al gemeld dat Schofield aan een 'verhalende PUBG-game' werkt.

In een interview met Eurogamer zegt Schofield dat de horrorgame om een idee van hem zelf draait en dat vervolgens met PUBG Corp. is bekeken hoe een verhaallijn van hun daar in toegepast kan worden. Hoewel er wat lore betreft een link is met de battleroyalegame, is dat wat gameplay betreft niet het geval. Het gaat om een singleplayergame in het survivalhorrorgenre en er wordt een derdepersoonsperspectief gebruikt.

The Callisto Protocol is een scifigame die zich afspeelt op een maan van Jupiter in het jaar 2320. Spelers moeten de Black Iron Prison zien te ontsnappen en ontdekken daarbij 'angstaanjagende geheimen'. De game bevat horror, actie en verhaal. Volgens Schofield moet de game een nieuwe standaard zetten in het genre en zal het spel doen denken aan de eerdere Dead Space-games, die hij maakte met Visceral Games voor uitgever EA. Een team van zo'n 25 ontwikkelaars die betrokken waren bij het maken van Dead Space, werkt nu bij Striking Distance aan de nieuwe game.

The Callisto Protocol werd eerder deze maand aangekondigd tijdens de Game Awards. Er werd alleen een filmische trailer getoond. Het spel is nog in een vroege fase van ontwikkeling. Het spel moet ergens in 2022 uitkomen en zal verschijnen voor de Xbox Series S en X, PlayStation 5 en pc.