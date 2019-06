Voormalig topman Call of Duty-studio werkt aan verhalende game in PUBG-universum

PUBG Corp. heeft een nieuwe studio opgericht die een game in het PUBG-universum met een verhaal gaat maken. Glen Schofield, mede-oprichter van Sledgehammer-games, neemt de leiding over de nieuwe studio die de naam Striking Distance krijgt.

Schofield vertelt in een video dat hij met de nieuwe studio aan een volledig nieuwe PUBG-game gaat werken. Veel details over het spel zijn er nog niet, maar Schofield spreekt van 'een ervaring die verder gaat dan battle royale'. Er wordt gesproken over een narratief spel, oftewel een game die om verhaal draait. Het is nog niet bekend of het een singleplayergame, multiplayergame of een combinatie van beiden is.

Eerder werkte Schofield bij Visceral Games als producent aan Dead Space. Die game kwam in 2008 uit. Een jaar later richtte hij samen met Michael Condrey de studio Sledgehammer Games op en daarmee werkte hij aan Call of Duty-games Black Ops 3, Modern Warfare 3, Advanced Warface en WWII. Begin 2018 verlieten de oprichters de studio.

De nieuwe studio waar Glen Schofield de leiding over krijgt heet Striking Distance en wordt opgezet in San Ramon in de Amerikaanse staat Californië. Het gaat om een bedrijf dat volledig eigendom is van PUBG Corp. en dat moederbedrijf zal dienen als uitgever voor de nieuwe game. Wanneer het spel uitkomt is nog niet bekend.