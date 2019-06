Displayport 2.0-standaard met 8k-ondersteuning is gebaseerd op Thunderbolt 3

De Video Electronics Standards Association heeft versie 2.0 van de displayportstandaard vrijgegeven. Displayport 2.0 maakt gebruik van de phy-laag van Thunderbolt 3.0, biedt een aanzienlijk hogere bandbreedte en werkt ook via usb-c. Eind 2020 worden producten verwacht.

Versie 2.0 van displayport betreft de eerste grote update voor displayport sinds 2016, toen displayport 1.4 verscheen. Ten opzichte van die generatie is de doorvoersnelheid verdriedubbeld van 25,92Gbit/s naar 77,4Gbit/s. Mede daardoor is er nu ondersteuning voor ongecomprimeerde 8k-resoluties op 60Hz met 4:4:4 chroma subsampling. Bovendien kan displayport 2.0 drie bits per pixel voor hdr10 afhandelen.

Ondersteuning voor hogere resoluties is er ook en in combinatie met display stream compression kunnen bijvoorbeeld twee 8k-schermen op 120Hz aangestuurd worden via één aansluiting. Dsc is een compressiestandaard van de VESA die volgens de organisatie compressie biedt zonder zichtbaar kwaliteitsverlies.

Displayport 2.0 werkt niet alleen via de displayportconnector, maar ook via usb-c dankzij de DP Alt-modus. Als ook gelijktijdig data via usb-c moet kunnen verlopen, en er twee lanes voor displayport zijn gereserveerd, is de maximale ondersteunde resolutie of verversingssnelheid wat beperkter. Dan is bijvoorbeeld het leveren van ongecomprimeerd beeld aan een 8k-scherm wel mogelijk, maar op maximaal 30Hz. Ook kunnen dan nog steeds twee 4k-schermen op 144Hz aangestuurd worden, maar met dsc.

De VESA heeft samengewerkt met Intel om de fysieke interfacelaag van Thunderbolt 3 te gebruiken voor de nieuwe displayportstandaard. Intel gaf de specificatie voor Thunderbolt in 2017 vrij. Ook usb 4 wordt gebaseerd op Thunderbolt 3.

Nieuw is verder de ondersteuning voor panel replay. Dit is een techniek die vergelijkbaar is met panel self refresh en die moet helpen het verbruik bij schermen met hoge resolutie terug te brengen waardoor bijvoorbeeld laptops een langere accuduur kunnen krijgen. Bij de techniek geeft de videoprocessor of gpu alleen delen van het scherm waar beeld veranderd is een update.

Om gebruik te maken van de nieuwe mogelijkheden zijn nieuwe videokaarten en monitoren nodig. De VESA verwacht dat dergelijke producten eind 2020 voor het eerst verschijnen.