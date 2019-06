MediaMarkt levert bestellingen met vertraging door technische storing

MediaMarkt heeft een technische storing in zijn logistieke systemen waardoor het bedrijf bestellingen niet op tijd kan leveren. Omdat het bedrijf daarnaast bezig is met een verhuizing naar een nieuw magazijn, lopen bestellingen flinke vertraging op.

MediaMarkt waarschuwt voor de vertraagde leveringen op zijn site, nadat klanten de afgelopen dagen op sociale media en bijvoorbeeld Trustpilot klaagden over trage leveringen en de onbereikbaarheid van de klantenservice. Klanten melden bijvoorbeeld dat zij vorige week producten besteld en betaald hadden die op voorraad waren, maar die op woensdag nog steeds niet geleverd waren. Ook maken ze melding van lange wachttijden voor de klantendienst.

De elektronicaketen geeft geen details over de aard van de technische storing. Wel meldt het bedrijf 'de knelpunten goed in kaart te hebben' en achterstanden in te halen. De storing gaat volgens MediaMarkt bovendien gepaard met drukte door de MerkenWeek-marketingactie, en de grote vraag naar ventilatoren en airco’s als gevolg van de hitte. Daarnaast wijst het bedrijf op een recente verhuizing naar een nieuw magazijn in Etten-Leur als oorzaak voor problemen.

MediaMarkt erkent dat de telefonische wachttijd bij klachten te lang is en de klantenservice te traag reageert via e-mail en sociale media door de problemen.