VESA introduceert displayport alt mode 2.0 met 80Gbit/s bandbreedte voor usb 4

De Video Electronics Standards Association presenteert versie 2.0 van de displayport alt mode. De nieuwe versie integreert met usb 4 en biedt dezelfde mogelijkheden als de displayport 2.0-standaard, zoals het aansturen van 8k-schermen met hdr.

De specificaties van displayport alt mode 2.0 zijn gelijk aan die van de displayport 2.0-standaard, die vorig jaar werd geïntroduceerd. Die nieuwe standaard is gebaseerd op Thunderbolt 3, dat ook geïntegreerd is in usb 4. De displayport alt mode kan gebruikt worden om tot 80Gbit/s aan videodata te versturen, door alle vier de lanes te gebruiken. Usb 4-aansluitingen kunnen ook de helft van de bandbreedte reserveren voor dataoverdracht en de andere helft voor het aansturen van een scherm.

Met de nieuwe alt mode voor usb-c-aansluitingen op basis van usb 4 is het mogelijk om schermen aan te sturen met een 8k-resolutie bij een verversingssnelheid van 60Hz, zonder compressie. Dat maakt hdr-weergave bij die waarden mogelijk. Met compressie en bij sdr-weergave is het mogelijk om een 16k-scherm aan te sturen, of 8k te combineren met hogere verversingssnelheden.

De huidige displayport alt mode voor usb-c-aansluitingen op basis van usb 3 is gebaseerd op de displayport 1.4-standaard met maximaal 32,4GBit/s aan bandbreedte. VESA verwacht dat volgend jaar de eerste producten met displayport alt mode 2.0 op de markt komen.