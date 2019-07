Erangel-map van PUBG krijgt volgende week visuele upgrade

Erangel, het speelveld waar PlayerUnknown's Battlegrounds mee begon, krijgt volgende week een visuele upgrade. Dat valt samen met de start van het vierde seizoen van PUBG op de pc. Dezelfde update komt aan het eind van de zomer uit voor consoles.

PUBG Corp. heeft de wijzigingen al doorgevoerd op de testserver van de game en vanaf 24 juli krijgen alle spelers de vernieuwde versie van Erangel te zien. Volgens de makers wordt het speelveld daarmee meer in lijn getrokken met nieuwere levels van de battleroyalegame. Zowel het terrein als de gebouwen op het eiland zijn vernieuwd. Erangel is het eiland waar spelers sinds de eerste versie van PUBG op kunnen spelen.

Updates van PlayerUnknown's Battlegrounds vallen voortaan samen met nieuwe seizoenen, die nieuwe inhoud, skins en gameplay-updates bevatten. Die seizoenen brengen ook een betaalde Survivor Pass met zich mee, met missies en beloningen. Het vierde seizoen in PUBG duurt twaalf weken en loopt af op 15 oktober.

De makers van de game hebben ook een filmische trailer online gezet die hint op meer achtergrondverhaal over het eiland Erangel. De vernieuwde map en missies in het nieuwe seizoen zouden meer aanwijzingen moeten geven over de geschiedenis van de locatie.