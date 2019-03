Ontwikkelaar PUBG begint nieuw project in Amsterdam

Brendan Greene, beter bekend als PlayerUnknown, stopt met PlayerUnknown's Battlegrounds. Hij gaat binnen PUBG Corporation een nieuwe divisie oprichten in Amsterdam die gericht is op onderzoek en het ontwikkelen van spellen.

Een afbeelding die Greene op Twitter deelde

Greene schrijft op Twitter te verhuizen naar Amsterdam om daar de nieuwe divisie PUBG Special Projects op te richten. Hij blijft wel als consulent betrokken bij PUBG. Hij zegt te willen stoppen met het spel omdat hij het hebben van een 'thuis' mist.

Voor hij aan PUBG begon, ontwikkelde hij modificaties voor onder meer Arma 2. Daar maakte hij zijn eerste battle royale-mod, DayZ: Battle Royale. Toen was DayZ nog een modificatie voor Arma 2 en geen opzichzelfstaand spel. Later verhuisde de ontwikkelaar naar Zuid-Korea om voor Bluehole te werken aan wat uiteindelijk PUBG zou worden.

Toen PUBG eind 2017 op Steam uit Early Access kwam was het een immens populair spel. Volgens Steamcharts heeft het spel het record in handen voor meeste piekspelers ooit. In januari 2018 speelden ruim 3,2 miljoen spelers gelijktijdig het spel. Sindsdien is battle royale steeds populairder geworden en hebben Epic met Fortnite en EA met Apex Legends concurrenten uitgebracht.