PlayerUnknown's Battlegrounds wordt toch niet verboden in Nepal

Nepal gaat PlayerUnknown's Battlegrounds toch niet verbieden. Een groep advocaten wist succesvol te lobbyen tegen het verbod. Nepal wilde de game verbieden, omdat die schadelijk zou zijn voor kinderen.

Het hooggerechtshof in Nepal besloot de controversiële ban niet door te zetten, meldt de Himalayan Times. Een groep advocaten diende een petitie in om het verbod tegen te houden, omdat games en entertainment onder de vrijheid van meningsuiting vallen en daarom grondwettelijk beschermd zijn in het land.

Eerder deze maand probeerde de Nepalese telecomautoriteit de game al te laten verbieden. Internetproviders moesten de game blokkeren, omdat die een slechte invloed op kinderen zou hebben. Ze zouden verslaafd raken aan de battle-royalegame en daardoor slechter presteren op school. Ook zouden jongeren gewelddadig gedrag vertonen door de game.