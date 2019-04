Nederlandse politie koopt tweeduizend nieuwe bodycams na geslaagd experiment

De Nederlandse politie gaat tweeduizend nieuwe bodycams kopen om er in ieder geval in beperkte mate de basisteams mee uit te rusten. Dit besluit volgt op een proef waaruit volgens de politie blijkt dat een bodycam tot minder agressie en geweld tegen agenten leidt.

De politie meldt dat in de afgelopen tijd door het hele land experimenten hebben plaatsgevonden waarbij is onderzocht welke bijdrage de bodycams leveren aan het politiewerk van de basisteams. Het ging daarbij om juridische aangelegenheden, techniek en gebruik. Zo is tijdens een deelonderzoek in Amsterdam gebleken dat teams met bodycams met 'aanzienlijk minder geweld tegen politieambtenaren' te maken kregen. Ook kregen de teams minder vaak te maken met bedreigingen en lichamelijke agressie.

Uit de rest van de experimenten blijkt dat ruim tachtig procent van de agenten ervaart dat de bodycam de-escalerend kan werken, aldus de politie. Een Haagse hoofdagent licht dat toe. "Vooral in situaties die uit de hand dreigen te lopen, kan het helpen als ik zeg dat ik opnames maak. Als er geen alcohol of drugs in het spel is, heeft de wetenschap gefilmd te worden vaak een positief effect op het gedrag van mensen." Daarnaast vinden agenten dat de bodycams vooral nuttig zijn in bekeuringssituaties; 85 procent van de dragers zegt zich dan veiliger te voelen.

Daarnaast wordt gewezen op de vaststelling dat de beelden op zichzelf ook van toegevoegde waarde zijn, omdat ze bijvoorbeeld als ondersteunend bewijs kunnen dienen bij een proces-verbaal. Het werkt ook andersom. Zo kunnen burgers een verzoek indienen om de beelden te zien, zodat het optreden van de agenten onder de loep kan worden genomen.

Uit het onderzoek blijkt dat er ook nog verbeterpunten zijn, zoals ict-voorzieningen voor een adequate opslag, verwerking en het ter beschikking stellen van de camerabeelden. Nog niet alle politie-eenheden hebben de hiervoor benodigde techniek in huis. Daarnaast moet er meer voorlichting komen, omdat niet alle agenten genoeg kennis hebben van de regels voor het gebruik van bodycams.

Uiteindelijk moeten per politie-eenheid honderd tot tweehonderd bodycams beschikbaar komen. Het duurt nog wel even voordat het zover is, omdat de hiervoor benodigde aanbestedingsprocedure pas binnenkort wordt gestart. Daardoor is het onduidelijk wanneer de tweeduizend nieuwe bodycams beschikbaar zijn. Overigens beschikt de politie al over bodycams, dus ook momenteel kunnen agenten in beperkte mate met de camera's worden uitgerust.