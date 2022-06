Nederlandse politie gaat tweeduizend bodycams van Zepcam gebruiken

De Nederlandse politie heeft tweeduizend bodycams van de Nederlandse leverancier Zepcam besteld. De camera's kunnen maximaal in full-hd met 30fps opnemen en slaan ook het beeld op in de minuut voordat de opname is gestart.

De keuze voor de T2+-bodycams van Zepcam is via een openbare Europese aanbesteding gemaakt. Zepcam levert naar eigen zeggen tweeduizend van die camera's, die gebruikt zullen worden door politie-eenheden in heel Nederland. In de zomer van 2021 moeten alle eenheden zijn uitgerust met de apparaten, schrijft de politie. De bodycamera's worden al gebruikt door politiekorpsen in andere landen, door BOA's in Nederland en door NS-veiligheidsmedewerkers.

Het gaat om bodycams die beeld opnemen in 1080p-resolutie met 30fps. Ook leggen de camera's GPS-coördinaten vast en hebben ze een pre-event recording-functie. Dat wil zeggen dat de camera's continu de laatste 60 seconden in een buffer vasthouden. Als een opname wordt gestart, wordt die buffer weggeschreven, zodat de opgenomen video ook de minuut voor het starten van de opname bevat.

De T2+-camera's hebben 64GB flashopslag en bevatten een 4-megapixelsensor met een lens met een beeldhoek van 140 graden. De bodycamera's zijn voorzien van infraroodleds die moeten helpen bij het vastleggen van beelden in het donker. Er zit een 3200mAh-accu in en die gaat volgens de fabrikant 10 uur en 30 minuten mee bij opname in full-hd.

Beelden worden beveiligd met AES 256-versleuteling en kunnen alleen overgedragen worden via een Zepcam-dockingstation. De camera's wegen 115 gram en hebben afmetingen van 72x56x24mm. Volgens de projectmanager Bodycams van de politie scoren de gekozen exemplaren het hoogst in de gebruikerstest, op prijs en op service.

Eind april vorig jaar kondigde de Nederlandse politie al aan tweeduizend bodycams te kopen. Uit tests bleek destijds dat ruim tachtig procent van agenten ervaren dat de bodycam de-escalerend kan werken. In Nederland worden al langer bodycams gebruikt door de politie, maar ze worden nu grootschalig ingezet. Tijdens een pilot van 2017 tot 2018 testte de politie met bodycams van vijf leveranciers.

De politie heeft binnen de Politiewet toestemming om opnames te maken. Die wet bevat ook het Inzetkader Bodycams, waarin privacyaspecten zijn opgenomen. Zo moet binnen 28 dagen nadat de bodycam is gebruikt, vastgesteld zijn of de opname noodzakelijk is voor het doel waarvoor die is gemaakt. Agenten moeten inloggen met hun personeelsnummer om de bodycams te gebruiken. Zo is altijd te herleiden wie de beelden heeft gemaakt.