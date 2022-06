OM controleert vanaf maandag met camera's op telefoongebruik achter het stuur

Het Openbaar Ministerie gaat vanaf maandag camera's inzetten om telefoongebruik achter het stuur te beboeten. Deze camera's maken foto's van iedereen die langsrijdt; de camera bepaalt wanneer iemand zijn telefoon gebruikt. Foto's met appende bestuurders gaan naar het CJIB.

Het gaat om verplaatsbare camera's die vanaf boven schuin naar beneden fotograferen, zegt het Nederlandse Openbaar Ministerie. Omdat de foto schuin naar beneden wordt gemaakt, is het gezicht van de bestuurder volgens het OM niet in beeld. Vermoedelijk zal de bestuurder bij cabrio's en bij auto's met lange voorruiten of panoramadaken echter wel in beeld zijn. Het kenteken is hoe dan ook op de beelden te zien, evenals of de bestuurder een smartphone in zijn of haar handen heeft.

Wanneer het systeem vermoedt dat er een telefoon wordt vastgehouden, worden deze foto's doorgestuurd naar het Centraal Justitieel Incassobureau. Hier beoordeelt een buitengewoon opsporingsambtenaar of iemand daadwerkelijk een telefoon vast had. Daarna krijgt de kentekenhouder de boete van 240 euro. De foto's zijn volgens het OM zodanig duidelijk dat er een boete opgelegd kan worden. Kentekenhouders kunnen deze foto's opvragen en kunnen in beroep gaan tegen de boete. Overigens is het niet tegen de Nederlandse wet om een mobiele telefoon te gebruiken wanneer deze in een houder zit die bijvoorbeeld aan de voorruit is bevestigd.

Het OM gaat de camera's gebruiken, omdat de huidige manier van handhaving veel politiecapaciteit kost. Nu moet een politieagent een overtreder staande houden. Daarom onderzocht het OM andere mogelijkheden. Hieruit kwamen deze camera's naar voren, die in Australië sinds kort worden ingezet. Nederland is het eerste Europese land dat deze camera's gaat inzetten. De camera's werden in Nederland eerder getest. Op een testdag werden vierhonderd overtredingen geconstateerd; hierbij testte het OM 24 uur langs een 'drukke N-weg' en 6 uur boven een snelweg.

Hoeveel camera's het OM heeft aangeschaft, is niet duidelijk. Eveneens onduidelijk is waar de camera's gaan staan. De camera's werken dag en nacht en bij alle weersomstandigheden. Daarnaast zijn deze camera's volgens het OM 'makkelijk te verplaatsen', waardoor het systeem iedere dag ergens anders geplaatst kan worden.