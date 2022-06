Politie in stad VS doet test met realtime-toegang tot camera's burgers

Een politiekorps in de Amerikaanse stad Jackson gaat een test doen, waarbij een team van de politie na toestemming toegang krijgt tot realtime-beelden van beveiligingscamera's en slimme deurbellen van inwoners.

De politie heeft voor de anderhalve maand durende test een Real Time Crime Center opgezet, meldt Jackson Free Press. De apparatuur komt van de Amerikaanse ondernemingen PILEUM and Fusus. De technologie van Fusus moet het Real Time Crime Center de verbinding geven met livebeelden van inwoners uit de buurt.

Als burgers toestemming hebben gegeven, kunnen agenten de beelden live bekijken en dat moet ervoor zorgen dat na een gesignaleerde misdaad agenten via die camera's bijvoorbeeld de vlucht van een crimineel kunnen volgen. Het is nog onbekend of de test een vervolg krijgt.

Burgerrechtenorganisatie Electronic Frontier Foundation is kritisch op het plan. Volgens de organisatie kunnen mensen in beeld komen die hun buren naar de politie sturen en dat is een inbreuk op het privé-leven van mensen die er geen toestemming voor hebben gegeven. "Als de politie een netwerk van surveillancecamera's wil bouwen, dan zouden ze dat moeten doen op een manier die transparant is, en waarvoor ze verantwoording kunnen afleggen", aldus de EFF.