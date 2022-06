Wet VS verplicht fabrikanten data auto's uitleesbaar te maken

Een in de Amerikaanse staat Massachusetts aangenomen wetsvoorstel verplicht autofabrikanten om de telemetrie-data van auto's uitleesbaar te maken, zodat iedereen die dat wil data uit de auto kan halen. Dat moet alle garages de mogelijkheid geven om auto's te repareren.

Inwoners van de Amerikaanse staat konden dinsdag stemmen voor of tegen het wetsvoorstel en AP meldt dat nu 95 procent van de stemmen is geteld de uitslag vaststaat en dat de meeste mensen 'ja' hebben gezegd tegen het voorstel. Het voorstel kreeg steun van bijna driekwart van de stemmers in Massachusetts.

Het voorstel verplicht fabrikanten om vanaf 2022 de telemetrie-data van auto's voor iedereen uitleesbaar te maken. Ook moet er documentatie zijn om commando's te sturen naar onderdelen van de auto's als het doel onderhoud of reparatie is. Daarnaast moet de informatie voor auto-eigenaren zelf beschikbaar komen via een smartphone-app.

Het voorstel maakt onderdeel uit van een grotere Right to Repair-campagne om elektronica beter repareerbaar te maken. Reparatiesite iFixit is blij met de uitslag. Volgens de site proberen autofabrikanten steeds vaker om het uitlezen van data lastiger te maken door propriëtaire tools of software te verplichten. Deze nieuwe wet maakt dat in de Amerikaanse staat voor modellen vanaf 2022 illegaal.