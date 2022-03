"Teardowns tonen verschillen tussen MacBooks met en zonder M1-soc"

Teardowns laten de interne verschillen zien tussen de MacBooks met en zonder Apple M1-soc. Apple brengt deze week zijn eerste laptops met de eigen soc uit, maar de verschillen in ontwerp met de Intel-versies blijken relatief klein.

Het grootste verschil tussen de MacBook Air met Intel-processor en die met Apple-soc is volgens iFixit het verwijderen van de ventilator. In plaats daarvan zit een metalen plaat om de hitte te geleiden en te verspreiden. De MacBook Pro 13" met M1-soc heeft wel een ventilator. Die is identiek aan die van de MacBook Pro met Intel-processor.

De soc en het geïntegreerde geheugen zijn ook zichtbaar in de teardown. Op het pcb is zoals verwacht geen Apple T2-chip meer te vinden; de functies van die chip, onder meer het beheer van de vingerafdrukscanner en beveiligingsfuncties, zitten nu in de Secure Enclave van de M1-soc.

Apple brengt de laptops deze week uit. Op termijn wil de fabrikant al zijn apparaten van eigen socs voorzien, maar het is begonnen met zijn goedkoopste drie Mac-apparaten: de Mac mini, de MacBook Air en de goedkoopste MacBook Pro. Alle duurdere apparaten zijn te koop met Intel-processors.

Bij de laptops is links de Intel-versie, rechts de M1-variant. Bron: iFixit