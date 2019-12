IFixit: Mac Pro is verrassend makkelijk te repareren

De Mac Pro is één van de meest repareerbare Apple-apparaten in jaren, stelt iFixit na een teardown. Het bedrijf haalde de 'kaasraspcomputer' uit elkaar en ontdekte dat het apparaat verrassend makkelijk te vervangen onderdelen heeft.

iFixit noemt de teardown een 'Fixmas miracle'. "Het is een prachtig, goed in elkaar gevat apparaat en een masterclass in repareerbaarheid", schrijft het bedrijf. Dat is een opvallend oordeel voor een Apple-apparaat; iFixit beoordeelt die jaar op jaar negatiever vanwege de slechte repareerbaarheid ervan. De site heeft zich altijd al hard gemaakt voor het 'recht om te repareren', ook op politiek niveau. iFixit wil dat er een wet komt die bedrijven dwingt al hun apparaten zo te ontwerpen dat consumenten ze makkelijk kunnen upgraden of repareren, in plaats van dat zij nieuwe spullen moeten kopen. De site speculeert dat Apple mogelijk de druk voelt en zich daar alvast op voorbereidt.

In de teardown van de Mac Pro is te zien hoe de meeste onderdelen als modules in de computer zijn verwerkt. Dat maakt ze heel simpel te vervangen voor alternatieven. Vaak kan dat zelfs zonder gereedschap. Waar wel gereedschap nodig is maakt Apple bij de Mac Pro gebruik van standaard schroeven en aansluitingen. Dat is een breuk met het verleden. Apple introduceerde voor sommige laptops zelfs een nieuw, eigen type schroef waardoor het voor individuen moeilijk was ze te repareren. iFixit waardeert ook dat er meerdere gratis reparatiehandleiding voor het apparaat beschikbaar zijn, en dat de componenten in de computer genummerd zijn zodat het makkelijk is ze terug te plaatsen. Wel is het volgens de site jammer dat Apple nog steeds een eigen ssd-formaat gebruikt dat weliswaar makkelijk te vervangen, maar moeilijk te koop is.