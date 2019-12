Apple haalt app die iPod-draaischijf toevoegde aan iPhone uit App Store

Apple heeft de klassieke iPod opnieuw uit de schappen gehaald. Deze keer digitaal, want de app Rewound is verdwenen. Rewound is een skinbare muziekspeler voor iOS, die gebruikers hun muziek liet bedienen met een iPod-interface.

Apple heeft de verre nazaat van WinAmp - immers in de basis ook een skinbare muziekspeler - uit de App Store gehaald om drie redenen, schrijft de ontwikkelaar. De eerste is kopiëren van het iPod-ontwerp, de tweede is het geld rekenen voor Apple Music en de derde is dat mensen zouden kunnen denken dat het een product van Apple is.

De ontwikkelaar van is het uiteraard compleet oneens met die lezing. De app ziet er na het downloaden basaal uit en alleen met skins die vanaf websites te downloaden zijn is het mogelijk om het uiterlijk om te toveren in een iPod. Bovendien had Apple de in-app aankopen goedgekeurd voordat iPod-skins opdoken, vermeldt de ontwikkelaar.

Om nu de app nieuw leven in te blazen, wil hij geld inzamelen via een GoFundMe-pagina om de app om te bouwen in een webapp en Android-versie. Hij wil 20.000 dollar, het totaal staat op moment van schrijven op 100 dollar.

Rewound heeft 170.000 gebruikers wereldwijd. Daarvan zijn er minder dan 3100 in Nederland en België, maar hoeveel er precies zijn, is niet bekend. De app is niet van Elvin Hu, de ontwikkelaar die eind vorige maand een concept van een soortgelijke app liet zien op Twitter.