Apple stopt productie iPod Touch en is niet van plan nieuw model te ontwikkelen

Apple gaat stoppen met het produceren van de iPod Touch. De huidige voorraad van de iPod Touch wordt nog verkocht, maar daarna is Apple niet meer van plan om nieuwe modellen uit te brengen of de huidige iPod Touch opnieuw te gaan produceren.

Volgens Apple is de functie van de iPod overgenomen door andere apparaten en daarom stopt het bedrijf met het produceren van de laatste iPod, de iPod Touch. Voor het luisteren van muziek wijst Apple gebruikers door naar de iPhone of een van zijn andere apparaten waarop Apple Music te gebruiken is.

Daarmee komt er twintig jaar na de eerste iPod een einde aan de iPod-lijn van Apple. Eerder werden de iPod Nano en de iPod Shuffle al uit de schappen gehaald. Op dit moment wordt de iPod Touch nog als enige iPod verkocht, maar daar komt binnenkort een einde aan. Apple schrijft dat de iPod Touch nog wordt aangeboden 'zolang de voorraad strekt'.

Het laatste model iPod Touch verscheen in 2019. Dit was de zevende generatie van de iPod Touch. De laatste versie van de muziekspeler had al veel dezelfde functies als de iPhone, zoals Facetime en draaide ook op iOS 12.