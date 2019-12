Programmeur maakt web-app met interactieve statistieken van Top-2000

Het begin van kerst betekent ook het begin van de Top-2000, een voor sommigen net zo belangrijk en heugelijk jaarlijks evenement. Een Redditgebruiker heeft naar aanleiding van de Top-2000 een web-app gemaakt waar de Top-2000 van nu en toen ingezien kan worden, compleet met trends.

Redditgebruiker DrCanoodle postte in de ochtend van eerste kerstdag zijn Top-2000-app op /r/TheNetherlands. Hij of zij kwam voor het eerst met de app op de proppen ten tijde van de Top-2000 van 2018. Sindsdien zijn er veel veranderingen doorgevoerd, maar de dokter staat nog altijd open voor feedback.

In de app is het nummer te zien dat op dat moment wordt afgespeeld, compleet met de trend die dat nummer heeft doorgemaakt sinds de allereerste Top-2000, in 1999. Zo is in een oogopslag te zien dat Georgia On My Mind van Ray Charles, dat op het moment van schrijven afgespeeld wordt, zijn hoogtepunt in 2005 beleefde met een plek op nummer 677, maar sinds 2011 een daling meemaakt die uitmondt in zijn huidige plek op nummer 1951.

Interessant is ook om te zien welke nummers juist heel stabiel zijn. Bohemian Rhapsody van Queen is daar wellicht het ultieme voorbeeld van: het nummer staat altijd op nummer een, met uitzondering van de jaren 2005, 2010, 2014 en 2015, waarin het altijd op twee staat. The Eagles hadden met Hotel California op twee van die jaren de toppositie.

Wat momenteel nog wel ontbreekt, is de mogelijkheid om ranglijsten van voorgaande jaren te bekijken. Dat kan wel op de officiële Top-2000-pagina zelf. Verder lijkt de app wel vrij compleet. Wie graag meer van dit soort Reddit-posts ziet, kan terecht op /r/DataIsBeautiful.