Pionier van homecomputers en zuinige processors Chuck Peddle is overleden

Charles 'Chuck' Peddle is op 15 december 2019 overleden. De Amerikaan werkte aan de goedkope en populaire 6502-processor bij MOS Technology en legde daarmee de basis voor de homecomputer.

Peddle werkte begin jaren zeventig aan de 6800-processor bij Motorola, maar vond de prijs van die chip te hoog. Daarop besloot hij samen met collega's Harry Bawcom, Wil Mathys, Rod Orgill, Ray Hirt, Mike Janes, Terry Holdt en Bill Mensch naar concurrent MOS Technology over te stappen, beschrijft een zoon van een van hen op Team 6502.

Bij MOS Technology leidde Peddle het werk aan de MOS 6502-processor. Het doel was om een 8bit-processor met 16 bits adressbus met afmetingen van 3,9 x 4,3mm op 8 µm te maken. De omvang was klein om zoveel mogelijk chips uit wafers te kunnen halen en daarmee de prijs laag te kunnen houden. Bill Mensch, waarmee Peddle aan de 6800 werkte, beschrijft hoe met name Intels 4040 van 29 dollar als concurrent gezien werd en niet de duurdere Motorola 6800 of Intel 8080.

De prijs werd bij verschijning in 1975 25 dollar. De processor en varianten daarvan werden onder andere gebruikt in een grote hoeveelheid homecomputers en andere systemen waaronder de Atari 2600, Atari 800, Apple II, Nintendo Entertainment System, Commodore PET, Commodore VIC-20, Commodore 64, Atari Lynx, BBC Micro en ook in de originele Tamagotchi.

Peddle werkte in 1976 aan de KIM-1, een goedkope singleboardcomputer bestaande uit een 6502- en twee 6530-chips. Nadat MOS Technology werd overgenomen, leidde Peddle in 1977 de ontwikkeling van de Commodore PET, de eerste computer van Commodore voor de massamarkt.