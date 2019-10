Teardown toont Soli-radar in Google Pixel 4 XL-smartphone

Reparatiesite iFixit heeft de Google Pixel 4 XL uit elkaar gehaald. De teardown maakt de Soli-radar zichtbaar die Google gebruikt voor de Motion Sense-functie, al moest daar wel even naar gezocht worden. Ook blijkt dat het 90Hz-oledscherm van Samsung afkomstig is.

Teardowns van smartphones zijn veelal meer van hetzelfde, maar bij de Pixel 4 XL is dat niet het geval. Google stopt daar immers zijn Soli-radar in. Volgens iFixit was het even zoeken naar de hardware die gebruikt wordt voor Motion Sense-gebarenbediening. De radar blijkt samengevoegd te zijn in een onderdeel waar ook een speaker, microfoon en omgevingslichtsensor in zitten.

De daadwerkelijke Soli-radar bestaat uit een klein pcb. De techniek werkt met het uitzenden van elektromagnetische golven. Als gebruikers een hand voor de sensor houden, worden die golven teruggekaatst en weer opgevangen door de antenne. De teruggekaatste golven worden geanalyseerd en de data wordt vergeleken met een database met handbewegingen. Op die manier moet de radar herkennen welke beweging de gebruiker maakt en kan er vervolgens een actie uitgevoerd worden.

Gebarenbediening in smartphones is niet nieuw, maar niet eerder gebeurde dat met radartechnologie. Al maanden voor de presentatie van de Pixel 4-toestellen vertelde Google dat de Soli-radar in de telefoons geïntegreerd zou worden. Googles onderzoeksdivisie werkte daar al jaren aan. Tweakers kreeg in 2015 een vroege versie van die techniek te zien. De benodigde hardware is nu klein genoeg voor gebruik in smartphones.

Verder blijkt uit de teardown dat het 6,3"-oledscherm van de Pixel 4 XL afkomstig is van Samsung. Het is een paneel met een resolutie van 3040x1440 pixels en een verversingssnelheid van 90Hz. Zoals gebruikelijk weet iFixit de meeste onderdelen tot in de kleinste details te benoemen. Bij het uit elkaar halen trof de site echter ook een mysterieuze Samsung-geheugenchip aan, met daarop de letter P. IFixit vermoedt dat het gaat om geheugen voor de Pixel Neural Core. Onder de geheugenchip trof de site nog een andere chip aan, met daarop de markeringen 'S4LV001A01 NGWF6YY5 1930'. Dit zou om een eigen chip van Google kunnen gaan.