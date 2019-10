BBC News start Tor-mirror op het darknet om internetcensuur tegen te gaan

BBC is heeft een .onion-mirror van zijn nieuwssite uitgebracht. De site is te bezoeken via de Tor-browser. BBC is met dit initiatief begonnen in een gevecht tegen internetcensuur. De site moet toegang tot wereldnieuws versimpelen voor inwoners van onderdrukte landen.

De website, bbcnewsv2vjtpsuy.onion, is alleen te bezoeken met de op privacy gerichte Tor-browser. Daarmee kunnen gebruikers overheidssurveillance en censuur kunnen omzeilen. In het verleden hebben landen als China, Iran en Vietnam geprobeerd toegang tot BBC News te blokkeren, schrijft de omroep. Via de nieuwe mirror hebben gebruikers in dergelijke landen alsnog toegang tot onafhankelijk wereldnieuws.

De darknetsite is gebaseerd op de internationale variant van BBC News, en is voor iedereen bereikbaar via een .onion-url. Naast de Tor-browser is de .onion-link ook te bezoeken met andere browsers die een Tor-functie hebben, zoals Brave. Ook Mozilla werkt momenteel aan een Tor-modus voor Firefox. De normale url van BBC News werkt overigens ook in de Tor-browser, maar via de onion-url wordt de verbinding end-to-end versleuteld in en is het moeilijk de domeinnaam te vervalsen door bijvoorbeeld spoofing.

Tor staat voor The Onion Router. Via Tor wordt verkeer over het internet verstuurd via een zeer ingewikkelde route. Hiervoor maakt de verbinding gebruik van nodes. Dat zijn doorgaans computers en servers van vrijwilligers. De verbinding eindigt bij een zogeheten exit-node. De website denkt dat het verbindingsverzoek van deze node komt. Zo blijft de identiteit en locatie van een Tor-gebruiker onbekend.

Tor wordt vaak gebruikt door criminelen, maar heeft ook veel legitieme doelen. Zo wordt de tool vaak gebruikt door journalisten, advocaten en mensenrechtenactivisten, en om censuur te omzeilen in landen waar internet wordt afgesloten.

De nieuwe BBC-mirror via de Tor-browser