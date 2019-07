Tor Project werkt samen met Mozilla aan Tor-modus in Firefox

Firefox krijgt mogelijk een Tor-modus zodat gebruikers anoniem op internet kunnen. De makers van de Tor-browser werken naar eigen zeggen aan zo'n modus die apart kan worden gedownload in de browser.

Het team achter de anonimiserende browser heeft daarover onlangs gesprekken gevoerd met de browsermakers van Mozilla, meldt het Tor-team. Daarin spraken zij over het idee om het Tor-protocol in de toekomst te integreren in de privémodus van Firefox. Dat is echter technisch lastig en duur, dus werken de browsermakers aan een tussenweg. Dat zou een 'Tor-modus' zijn die gebruikers als add-on aan Firefox kunnen toevoegen. "Zo kunnen gebruikers ervaren hoe een volledig geïntegreerde Tor-ervaring eruit zou zien", schrijven de ontwikkelaars.

Het zou dan niet om zomaar een add-on gaan, maar eentje met verhoogde privileges. De meeste addons zijn standaard WebExtensions, maar de Tor-modus zou ook xpcom-functies moeten kunnen aanspreken. Daarvoor is het nodig dat de add-on door Mozilla gesigned wordt, dus moeten de makers wel samenwerken.

Als de modus wordt ingeschakeld wordt er volgens de makers een Tor-proxy opgezet. Ook zou de modus dan andere Tor-eigenschappen implementeren, zoals het tegengaan van fingerprinting. De Tor-ontwikkelaars roepen andere ontwikkelaars op om mee te discussiëren over hoe de modus er in de praktijk uit zou komen te zien. Dat kan bijvoorbeeld als een apart venster met een eigen profiel, wat niet kan met een nieuwe tab. De makers merken verder op dat http-websites in de Tor-modus waarschijnlijk niet doorgelaten worden, of dat waar mogelijk https geforceerd wordt.