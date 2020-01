Mozilla brengt Firefox 72 uit met bescherming tegen fingerprinting

Mozilla heeft een nieuwe versie van Firefox uitgebracht die fingerprinting tegengaat. De browser blokkeert voortaan verschillende technieken waarmee gebruikers 'gefingerprint' kunnen worden door derde partijen. Ook zien gebruikers straks geen notificaties van websites meer.

Mozilla bracht de nieuwe versie van de browser woensdag uit. Mozilla kijkt voor de fingerprintbescherming met name naar bedrijven die de techniek inzetten, en niet zozeer de technologie zelf. Fingerprinting is een methode om een unieke gebruiker te identificeren op basis van kenmerken van de browser, het surfgedrag of de computer van de gebruiker. Zo kijken sommige sites naar de grootte van een scherm of welke versie van een besturingssysteem iemand gebruikt. Met genoeg van zulke variabelen kan een tracker met redelijke zekerheid vaststellen dat het ergens om een specifieke gebruiker gaat. Die kan op die manier gevolgd worden over verschillende websites.

Omdat fingerprinting bestaat uit een combinatie van factoren die op zichzelf vrij onschuldig zijn is het moeilijk dat op technische wijze te stoppen. In Firefox 72 wordt fingerprinting geblokkeerd door alle requests van een derde partij standaard te blokkeren als dat bedrijf erom bekend staat fingerprinting toe te passen. Mozilla werkt daarvoor samen met Disconnect. Dat bedrijf houdt een lijst bij van bedrijven die fingerprinting gebruiken. Ook houdt Disconnect bij welke bedrijven cross-site tracking doen. Bedrijven die van beide methodes gebruik maken kunnen voortaan geen tracking meer inzetten. Mozilla zegt dat het Disconnect helpt nieuwe methodes te bouwen om fingerprinting op te sporen. Met die blokkade is het dan niet alleen onmogelijk om informatie van het systeem van een gebruiker op te vragen, maar ook om nog langer informatie op te vragen via netwerkrequests zoals het ip-adres van een gebruiker.

Firefox 72 blokkeert voortaan ook notificaties van websites. Die worden vervangen door een klein notificatiebolletje in de url-balk. Ook is de picture-in-picture-modus nu ook beschikbaar voor macOS- en Linux-gebruikers.