Google onderzoekt maatregelen tegen identificeren smartphone via sensors

Google onderzoekt of het maatregelen moet nemen tegen het identificeren van individuele smartphones aan de hand van kalibratiedata van sensors. Dat is nu mogelijk op de Pixel 2 en Pixel 3, zo zeggen onderzoekers.

Grafische weergave van data van twee iPhone X'en

Google weet van het probleem met zijn smartphones sinds 10 december vorig jaar, maar heeft nog geen actie ondernomen, vermeldt de paper van enkele Britse onderzoekers. De Pixel 2 en 3 hebben enkele bestanden op de toestellen staan die kalibratiedata bevatten voor de accelerometer. Vanwege het productieproces van die sensor treden er afwijkingen op, die fabrikanten kunnen rechtzetten met kalibratie in de fabriek.

Websites en apps kunnen sensordata uitlezen zonder toestemming van gebruikers en daardoor individuele gebruikers herkennen zonder cookies of andere fingerprinting-methodes. Dat kunnen sites gebruiken voor bijvoorbeeld het laten zien van gerichte advertenties. De onderzoekers van de Britse universiteit van Cambridge en het bedrijf Polymath hebben ook andere Android-smartphones getest, maar die bleken niet te identificeren via de kalibratiedata van sensors. Ze noemen geen types, maar de onderzoekers gebruiken elders in het onderzoek in elk geval een Samsung Galaxy S8.

De onderzoekers hebben zich vooral gericht op iPhones. Apple weet sinds augustus vorig jaar van dit probleem en heeft het in iOS 12.2 opgelost naar aanleiding van de melding van de Britse onderzoekers. De onderzoekers hebben hun methode van identificeren van toestellen SensorID genoemd. Het kunnen herkennen van smartphones aan kalibratiedata is een al jaren bekende techniek. Amerikaanse onderzoekers vonden al manieren om dat te doen op de Google Nexus S-smartphone uit 2010. Inmiddels maken al veel sites op internet gebruik van detectie van bewegingssensoren om gebruikers te herkennen.