WhatsApp komt uit voor KaiOS

WhatsApp heeft een versie van de chat-app uitgebracht voor KaiOS, het besturingssysteem van onder andere de goedkope Nokia-featurephones. De applicatie is te downloaden in de KaiStore, en wordt in de toekomst standaard op de telefoons meegeleverd.

Daarmee kan WhatsApp worden gebruikt op low-end-featurephones zoals de Nokia 8810, de remake van de bekende 'Matrix-telefoon' die twee jaar geleden uit kwam. KaiOS draait daarnaast ook op een klein aantal andere telefoons zoals die van Cat en JioPhone. Het besturingssysteem is een fork van Firefox OS en staat op honderd miljoen telefoons. Vanaf het derde kwartaal van dit jaar komt WhatsApp standaard geïnstalleerd op alle KaiOS-toestellen.

WhatsApp past op alle telefoons met minimaal 256MB aan RAM. De app op KaiOS heeft dezelfde mogelijkheden als op Android en iOS. Zo is er eind-tot-eind-versleuteling aanwezig om berichten privé te houden, en gebruikers kunnen naast chatten ook bellen. Ook videobellen ook ondersteund wordt zegt WhatsApp niet.