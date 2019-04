WhatsApp komt uit voor KaiOS-toestel Nokia 8110

Gebruikers van de Nokia 8110 kunnen chatten via WhatsApp. Er is een software-update uitgebracht voor het toestel, waarna het mogelijk is om de benodigde applicatie te downloaden. De Nokia 8110 draait op het besturingssysteem KaiOS.

Onder andere op het communityforum van Nokia lieten gebruikers weten dat zij toegang kregen tot WhatsApp. Dat gebeurde na een software-update die versie 15 van het KaiOS naar de Nokia 8110 bracht. Daarna is WhatsApp te downloaden in de KaiStore. Overigens lijken nog niet alle gebruikers van het mobieltje de software-update te hebben ontvangen. Uit berichten op GoT blijkt dat ook in Nederland de software nog niet overal verkrijgbaar is.

Het is niet de eerste telefoon met KaiOS die wordt voorzien van WhatsApp. De populaire chatsoftwaremaker maakte eerder al een applicatie voor KaiOS, onder meer voor de in India uitgebrachte JioPhone 2. Het was al bekend dat er ook plannen waren voor een release op de Nokia 8110, maar tot nu toe was niet bekend wanneer de applicatie zou uitkomen.