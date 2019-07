'Apple is in vergevorderde overnamegesprekken met Intel voor modemdivisie'

Apple zou in gesprek zijn met Intel om diens modemdivisie over te nemen. De gesprekken zouden al in een vergevorderd stadium zijn, en er zou een miljard dollar met de overname zijn gemoeid.

De gesprekken lopen al sinds de zomer van vorig jaar, zeggen bronnen tegen The Wall Street Journal. Wel hebben de gesprekken sinds die tijd kort stilgelegen toen Intel stopte met het ontwikkelen van 5G. Intel werkte jaren aan een eigen 5G-modem, met het vooruitzicht dat Apple de belangrijkste klant zou worden. Apple was op dat moment namelijk verwikkeld in een juridische strijd met Qualcomm. Apple beschuldigde de chipmaker ervan te hoge royalty's te vragen voor licenties.

Apple en Qualcomm hebben de zaak inmiddels geschikt. Daarop besloot Intel dat het niet langer de moeite waard zou zijn om zelf nog 5G-modems te gaan ontwikkelen. Het bedrijf zette al patenten in de verkoop, maar er gingen ook al langer geruchten dat Apple interesse had in een overname. De aankoop draait waarschijnlijk vooral om het overnemen van ontwerpers en ander talent, en mogelijk om een aantal patenten. Veel details over de gesprekken zijn echter niet bekend.