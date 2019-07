Nieuwe versie van Slack verbruikt minder werkgeheugen en is sneller

Slack heeft een nieuwe versie van zijn desktopapp uitgebracht die volgens de makers een derde sneller is dan zijn voorganger. De onderliggende code is herschreven zodat de app ook veel minder werkgeheugen nodig heeft.

De nieuwe desktopversie voor Windows en macOS moet volgens het bedrijf 33 procent sneller laden dan de voorgaande versie. Ook zeggen de makers dat de zakelijke chatapp half zo weinig ram nodig heeft. De exacte cijfers verschillen wel per configuratie en de ouderdom van het apparaat waar de software op staat.

Slack werkt voortaan ook anders als de gebruiker offline is. Sessies worden beter gecachet zodat gebruikers ook gesprekken of kanalen kunnen openen als ze een slechte verbinding hebben. Ook is Slack nu meer gericht op het gebruiken van meerdere werkruimtes. De onderliggende code is zo aangepast dat er nu niet telkens nieuwe kopieën worden gemaakt als een gebruiker een nieuwe werkruimte aanmaakt. In plaats daarvan gebruikt Slack de bestaande onderdelen uit andere werkruimtes zodat de app veel minder geheugen nodig heeft.

Slack werkt onder de motorkap nog steeds op Electron, maar veel onderdelen zijn aan de voorkant veranderd door React. De nieuwe versie van de app wordt de komende weken uitgerold voor alle gebruikers, maar gebruikers die al aan de slag willen met versie 4.0 kunnen die ook handmatig downloaden van de site.