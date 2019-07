Gerucht: Broadcom wil Symantec overnemen

Broadcom en Symantec zouden volgens bronnen onderhandelen over een overname. Niet bekend is hoeveel Broadcom wil betalen voor het beveiligingsbedrijf. Er gingen al geruchten dat Broadcom meer softwarebedrijven wil overnemen.

De overname zou binnen enkele weken rond kunnen zijn, maar de gesprekken kunnen ook op niets uitdraaien, melden bronnen die bekend zijn met de gesprekken aan Bloomberg. De marktwaarde van Symantec lag bij de publicatie van de site op 13,7 miljard dollar, die van Broadcom op 118 miljard dollar.

Symantec is één van de grootste beveiligingsbedrijven ter wereld. Het had tijdens het fiscale jaar 2018 een omzet van 4,8 miljard dollar, 350.000 klanten, en meer dan 12.000 medewerkers. Wel heeft het bedrijf te maken met verhevigde concurrentie en een afname van de interesse in antivirusproducten door consumenten. Vorig jaar maakte Symantec mede hierom bekend 8 procent van zijn personeelsbestand te gaan schrappen.

Broadcom nam een jaar geleden al het softwarebedrijf CA Technologies over voor bijna 19 miljard dollar. Dat bedrijf was in het verleden voornamelijk bekend om zijn beveiligingsproducten maar maakt nu veel meer software. Broadcom richt zich op overname van softwarebedrijven nadat een vijandige overname van Qualcomm afketste omdat de VS zorgen had over de gevolgen voor de nationale veiligheid. Het concern wil de overgenomen bedrijven niet combineren met zijn chipactiviteiten, zoals Intel destijds met McAfee, maar ze als zelfstandige winstgevende bedrijfsonderdelen laten functioneren om minder afhankelijk van hardware te zijn.