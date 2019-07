Gerucht: overnamegesprekken Broadcom en Symantec zijn vastgelopen

Symantec en Broadcom hebben hun overnamegesprekken gestaakt, stellen bronnen van het Amerikaanse CNBC. De twee partijen zouden het niet eens kunnen worden over wat Broadcom per Symantec-aandeel zou betalen.

De bronnen van CNBC, maar ook die van Reuters stellen dat Symantec niet minder dan 28 dollar per aandeel wilde aannemen. Broadcom was daar aanvankelijk toe bereid, maar kwam daarop terug nadat het meer onderzoek had gedaan naar de waarde van Symantec. Hoeveel minder Broadcom wilde neerleggen, is niet bekend. Volgens Reuters is het mogelijk dat de onderhandelingen worden hervat, maar Symantec heeft wel een voorgeschiedenis waarbij het dergelijke processen afkapt voordat een conclusie wordt bereikt.

Symantec gaf twee maanden geleden nog een winstwaarschuwing af; het bedrijf lijkt in zwaar weer te zitten. Dit hoewel in augustus vorig jaar acht procent van de medewerkers is ontslagen. Broadcom is daarentegen op overnamepad. Het nam zakelijkesoftwaremaker CA Technologies over voor bijna 19 miljard dollar en dat smaakt naar verluidt naar meer. Een poging om Qualcomm over te nemen, strandde echter door ingrijpen van de Amerikaanse president Trump.