ING-klanten ervoeren dinsdagmiddag storing met internetbankieren - update

Klanten van de ING-bank hebben last van een storing, waardoor internetbankieren voor een deel niet werkt. De website van de bank is wel gewoon bereikbaar. De storing doet zich sinds het begin van dinsdagmiddag voor.

Op de statuspagina van de bank wordt momenteel nog geen melding gemaakt van de problemen, maar het webcare-team laat op Twitter en Facebook weten dat er een storing is. Het gebruik van de Mijn ING-dienst en de Mobiel Bankieren-app levert problemen op, zowel voor particuliere als zakelijke gebruikers.

Door de storing kunnen klanten geen inzage krijgen in hun betalingen en is ook niet mogelijk om overschrijvingen te doen. Een indicatie voor wanneer de problemen verholpen moeten zijn, is er op het moment van schrijven niet.

De bank heeft nog niets gezegd over de omvang van het probleem, maar op storingswebsite allestoringen.nl is te zien dat de storing zich in Nederland op landelijk niveau voordoet. Sommige gebruikers melden echter dat ze wel gewoon online kunnen bankieren.

Update, 15:20: volgens de ING-webcare zijn de problemen inmiddels verholpen.