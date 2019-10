'Apple wil in 2022 eerste iPhone met eigen 5G-modem uitbrengen'

Apple zou in 2022 de eerste iPhones willen uitbrengen met Apples eigen 5G-modem erin. Een bron van het bedrijf zegt tegen FastCompany dat Apple dat als deadline heeft gesteld. Wel komen er al eerder iPhones met een 5G-modem van Qualcomm uit.

Tegelijkertijd erkent de bron van FastCompany dat de deadline van 2022 erg ambitieus is. Er zou dan ook een grote kans bestaan dat het bedrijf die niet niet haalt, en dat de eerste 5G-telefoons worden uitgesteld tot 2023. De site baseert zich op bronnen die bekend zijn met Apples plannen. De bron zegt dat er bepaalde personen betrokken zijn bij het project die 'niet goed begrijpen hoe lang het produceren van een modem duurt'. Apple heeft nog nooit eerder een eigen modem ontworpen.

De plannen betekenen niet dat Apple pas in 2022 met zijn eerste 5G-telefoon komt. Deze zomer doken al geruchten op dat Apple volgend jaar met een iPhone komt die een 5G-modem van Qualcomm aan boord heeft. De twee bedrijven zaten jarenlang in een juridisch dispuut, maar hebben dat inmiddels bijgelegd. Desondanks is Apple van plan in de toekomst zelf modems te gaan produceren. Daarvoor name het bedrijf deze zomer Intels smartphonemodemdivisie over. Volgens de bron van FastCompany leidt Esin Terzioglu de divisie die de modems maakt. Hij werkte eerder al bij Qualcomm.

Volgens de bronnen van FastCompany moet er echter nog veel gebeuren voor Apple klaar is om zijn eigen 5G-modems in te zetten. Het bedrijf moet bijvoorbeeld nog veel testen op zowel de hardware als het netwerk zelf. Ook de certificering gaat waarschijnlijk lang duren. Waarschijnlijk wordt het eerste 5G-modem van Apple een losstaande chip, die pas in een later stadium in de soc wordt geïntegreerd.