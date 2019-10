Gerucht: volgende iPhones hebben Qualcomm X55-modem voor 5g

Apple zet volgens een nieuw gerucht een Qualcomm X55-modem in de volgende generatie iPhones. Die hebben ondersteuning voor 5g op alle tot nu toe gebruikte frequenties. Ook ondersteunt hij sneller 4g dan huidige iPhones.

Apple combineert de X55 met een eigen soc die A14 zou heten, meldt Nikkei. Met de stap wil Apple de achterstand op de concurrentie goed maken. Veel fabrikanten van Android-telefoons hebben dit jaar 5g-telefoons gepresenteerd. Desondanks is 5g in nog weinig landen beschikbaar. De verwachting is dat in Nederland en Belgiรซ volgend jaar op zijn vroegst 5g-netwerken live zijn, al zullen providers de snelle mmWave-frequenties pas enkele jaren later in gebruik nemen.

Qualcomm heeft de X55 al gepresenteerd. Het is een modem dat op 5g tot 7Gbit/s kan komen en op 4g tot 2,5Gbit/s. Uploads liggen op 3Gbit/s op 5g en 316Mbit/s voor 4g. Daarmee liggen ook de 4g-snelheden hoger dan de huidige iPhones. De 11 Pro ondersteunt 4x4 MiMo tot 1,6GBit/s, terwijl de iPhone 11 tot 2x2 MiMo komt met een maximale downloadsnelheid van 1Gbit/s. Dat leidde in een korte test van Tweakers voor de review tot een lagere downloadsnelheid op de iPhone 11.

Apple gebruikte afgelopen jaren Intel-modems voor zijn iPhones, maar Intel stopte met de ontwikkeling van zijn 5g-modem toen Apple en Qualcomm hun patentstrijd staakten en een samenwerking sloten. De verwachting is al langer dat Apple 5g zal ondersteunen in de iPhones van 2020.

iPhones volgens geruchten 2019 2020 iPhone 11 Pro 5,8"-scherm

Geen 5g

Oled 5,42"-scherm

5g

Oled iPhone 11 6,06"-scherm

Geen 5g

Lcd 6,06"-scherm

5g

Oled iPhone 11 Pro Max 6,46"-scherm

Geen 5g

Oled 6,67"-scherm

5g

Oled

Terugkijken: iPhone 11-review