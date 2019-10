Warner kondigt streamingdienst en Game of Thrones-prequel aan

Het Amerikaanse WarnerMedia, onderdeel van provider AT&T en het voormalige Time Warner, heeft zijn streamingdienst HBO Max aangekondigd. Het bedrijf wil onder meer abonnementen verkopen door een prequel-serie van Game of Thrones op de dienst te zetten.

HBO Max komt over een half jaar uit in de Verenigde Staten voor 15 dollar per maand, waarmee het fors duurder is dan veel opties voor concurrerende streamingdiensten als Netflix en Disney+. De dienst moet voor het einde van volgend jaar ook in Europa verschijnen, meldt AT&T.

AT&T hoopt abonnementen te verkopen mede dankzij eigen series die WarnerMedia voor de dienst maakt. De belangrijkste daarvan wordt House of the Dragon, een prequel van Game of Thrones gebaseerd op de boekenserie Fire & Blood van George R.R. Martin. De serie speelt zich af driehonderd jaar voor de gebeurtenissen van Game of Thrones en richt zich op House Targaryen.

HBO Max beschikt daarnaast over afleveringen in al bestaande series als South Park, Rick & Morty en tekenfilms van onder meer Looney Tunes en Hannah Barbara. Ook films van onder meer Lord of the Rings en The Matrix komen op de streamingdienst te staan.