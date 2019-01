Westworld-game stopt na klacht van Bethesda over gebruik Fallout Shelter-inhoud

Westworld Mobile is uit de Google Play Store en App Store gehaald en werkt vanaf half april niet meer. Bethesda klaagde eerder dat de game code van de game Fallout Shelter gebruikte. Warner en Bethesda troffen een schikking; de sluiting van de game is hier vermoedelijk onderdeel van.

De maker van Westworld Mobile, Behaviour Interactive, zegt in een bericht op Twitter dat het park definitief zijn deuren zal sluiten. De game is inmiddels al verwijderd van Google Play en de App Store en is vanaf 16 april niet meer te spelen. Inmiddels kunnen ook geen in-game aankopen meer worden gedaan.

In de verklaring wordt geen reden gegeven voor waarom Warner en Behaviour Interactive de mobiele game de nek omdraaien, maar dat heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met het feit dat Bethesda Warner Bros. in juni vorig jaar aanklaagde.

Bethesda werkte in het verleden met Behaviour aan de mobiele game Fallout Shelter, maar onderdelen van die game zouden in de Westworld-game beland zijn. Het bedrijf achter de Fallout-games stelde dat er code van Fallout Shelter is gebruikt voor Westworld Mobile, wat onder meer zou blijken uit het feit dat bugs uit Fallout Shelter ook te vinden waren in de mobiele game rondom HBO's sciencefictionserie.

Het conflict leek ten einde nadat Warner en Bethesda in december vorig jaar tot een schikking kwamen, schrijft The Verge. De exacte details en onderdelen van deze schikking zijn echter nooit bekendgemaakt. Er kan worden aangenomen dat de stap om Westworld Mobile offline te halen, onderdeel is van de getroffen schikking. Warner heeft nog niet gereageerd op een verzoek om commentaar.