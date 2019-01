Far Cry 4-regisseur: 'Ontwikkeling ruimtevaartspel Pioneer is geschrapt'

De ontwikkeling van Pioneer, een ruimtevaartspel waarvan de teaser voor het eerst in Watch Dogs 2 te zien was, is naar verluidt gestopt. Alex Hutchinson, die de regisseur van Far Cry 4 was, claimt dat Pioneer niet meer is. Ubisoft moet zelf nog een inhoudelijke reactie geven op de claim.

Eurogamer merkte een Tweet van Hutchinson op, waarin de teaser van Pioneer te zien is met de tekst "RIP Pioneer" erbij. Bij de vraag van een gebruiker of dat betekende dat Pioneer echt van de baan is, gaf Hutchinson geen concreet antwoord. De Far Cry 4-regisseur heeft tot februari 2017 gewerkt bij Ubisoft. Het is niet bekend hoe hij precies aan de informatie is gekomen en of deze wel klopt. Ubisoft heeft nog niet gereageerd op de opmerking.

De teaser voor Pioneer komt voor in Watch Dogs 2 als onderdeel van een missie. Daarin moet de speler een nagemaakte versie van Ubisofts studio in San Francisco binnendringen, de teaser stelen en deze verkopen aan een gamenieuwswebsite. Een bron bij Ubisoft bevestigde tegen Kotaku dat de teaser echt was en dat de ontwikkelaar bezig was met Pioneer. Er werd echter bij gemeld dat de ontwikkeling moeizaam verliep.